محكمة النقض تنظر طعون المتهمين باستعراض القوة بالبحيرة بجلسة 11 يونيو

كتب أحمد إسماعيل

تنظر محكمة النقض بجلسة 11 يونيو المقبل أولي جلسات نظر الطعون المقدمة من متهمين أصدرت ضدهم محكمة جنايات دمنهور حكما بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند اليهم من اتهام استعراض القوة ضد مواطنين .

وكشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة مركز الرحمانية محافظة البحيرة استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليهم بأن حضروا الي مسكنهم شاهرين ادوات زجاجات حارقة وعصي قاصدين ترويعهم وتخويفهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس اهليتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وقد وقعت منهم بناء علي تلك الجرائم الآتية .

وضعوا النار عمدا فى محال مسكونة وهى منازل المجنى عليهم بأن رشقوها بزجاجات حارقة مولوتوف مضرمين بها النيران مما نجم عنه نشوب الحريق على النحو المبين بالتحقيقات .

كما تلفوا عمدا المنقولات المبينه وصفا دراجتين ناريتين موتوسيكل ، توك توك ، و عربه كارو المملوكين للمجنى عليهما بان جعلوهم غير صالحين الاستخدام مما ترتب عنه ضررا ماليا تزيد قيمته عن خمسين جنيها ، كما حازوا و أحرزوا أدوات عصى ، زجاجات حارقة ، مولوتوف مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونی مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .