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محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.12%

الخميس، 08 يونيو 2023 12:35 م
محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.12% اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 86.12%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.
 
وقال محافظ قنا، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 54917 طالب وطالبة حضر منهم 54144 وحقق النجاح 46627 طالبا بنسبة نجاح بلغت 86.12%، حيث حصل 250 طالب علي الدرجات النهائيه علي مستوى المحافظة بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 427 طالبا ، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 408 طلاب وحقق النجاح 379 طالب بنسبة نجاح بلغت 92.89%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 39 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 39 وعدد من حققوا النجاح 39 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية من المكفوفين 8 طلاب وعدد من حققوا النجاح 7 طلاب بنسبة نجاح بلغت 87.5%.
 
 وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدا حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.
 

 


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