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محافظ بورسعيد: خطة غير مسبوقة للارتقاء بالمناطق السكنية

الخميس، 08 يونيو 2023 03:36 م
محافظ بورسعيد: خطة غير مسبوقة للارتقاء بالمناطق السكنية جانب من الأعمال
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال الخطة الموسعة لتطوير المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى استمرار أعمال تطوير منطقة شباب المدينة وشباب أكتوبر وأبراج أبو القمصان، بالتنسيق بين حي الزهور، ومديرية الطرق.
 
وتابع أن أعمال التطوير شملت التوسعة وتأسيس بعض الأماكن وانتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، حيث يجرى العمل في الرصف ووضع طبقة الأسفلت النهائية، وجاري الٱن انهاء أعمال وضع طبقة الاسفلت بالشارع.
 
ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت، مؤكدا أن محافظة بورسعيد تشهد خطة غير مسبوقة للارتقاء بالمناطق السكنية ورفع كفاءتها ضمن ما تشهده المحافظة من تطوير على كافة الأصعدة.

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بورسعيد تشهد خطة غير مسبوقة للارتقاء بالمناطق السكنية



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