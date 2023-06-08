محافظ الوادى الجديد يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لسوء الأحوال الجوية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الخدمية بالمحافظة؛ لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها بعض مناطق المحافظة، وذلك نظراََ لسوء الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار، يصاحبها عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة وسحب رعدية.

وناشد المحافظ المواطنين توخى الحذر والحيطة وتقليل الانتقالات على الطرق السريعة إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات والمبانى المتهالكة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء فى الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

وأكد الزملوط على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أخطار موجة الطقس السيئ خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث فضلًا عن تلقى شكاوى أو بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.

وتشهد محافظة الوادى الجديد، حالة من الطقس غير المستقر، على مدار الأسبوع الجارى مع ظهور سحب كثيفة فى سماء المحافظة، حجبت أشعة الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تأثرا بحالة الطقس غير المستقر على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تجتاح البلاد فى الأيام الحالية، مع ارتفاع كبير فى درجات حرارة الطقس، فى الوقت الذى شهدت بعض المحافظات، اليوم هطول أمطار.