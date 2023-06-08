وقف حركة الملاحة النهرية أمام البواخر السياحية بأسوان بسبب العاصفة الترابية

شهدت محافظة أسوان، اليوم، الخميس، طقس غير مستقر أدى إلى هبوب عاصفة ترابية حجبت الرؤية نسبيًا، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس المتقلب واحتمالية سقوط أمطار رعدية.

من جانبه، أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، عن وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة، وأيضًا ببحيرة ناصر بصورة مؤقته، ولحين تحسن حالة الطقس، مع رفع درجة الاستعداد القصوى نتيجة هبوب عواصف ترابية، مع احتمال سقوط أمطار رعدية من اليوم، وعلى مدار الأيام القادمة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الكهرباء والحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات، مناشدًا المواطنين بالالتزام بأماكن تواجدهم، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

وكلف المحافظ، إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وأكد "عطية"، أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعًا غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقًا للحالة الجوية، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا بأول.