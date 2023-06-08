مجلس مدينة العريش يكشف تفاصيل انهيار جدران بإحدي عمارات حي المساعيد

شمال سيناء - محمد حسين

كشف مجلس مدينة العريش تفاصيل انهيارات جدران بإحدي العمارات بمنطقة المساعيد غرب مدينة العريش.

أعلن أسامة أحمد عَفش، رئيس مدينة العريش، عن قرار بتشكيل لجنة لمعاينة عمارة رقم 56 في حي المساعيد بمنطقة الإداري، بسبب انهيار جدار (دروة) في سطح العمارة.

وأعلن مجلس مدينة العريش في بيانه أنه تم تشكيل اللجنة، التي تتكون من مدير الإدارة الهندسية ومدير تحسين البيئة ورئيس منطقة خدمات المساعيد، للقيام بالمعاينة الميدانية للعمارة. وتبيَّن أن العمارة ملك لبنك التعمير والإسكان، وأن جدران السطح متهالكة مما تسبب في سقوط جزء منها، وتبيَّن أن سطح العمارة وواجهتها متهالكة، وأنه لا يوجد في العمارة سوى شقتين مشغولتين والباقي خالي من السكان.

وأوضح البيان أنه سيتم مخاطبة بنك التعمير والإسكان المالك الأصلي للعمارة، للقيام بدوره في صيانتها وصيانة باقي العمارات الأخرى التي يمتلكها البنك.

وبالنسبة لخزانات المياه، سيتم التنسيق مع شركة المياه لإزالة التالف والغير مطابق للمواصفات الفنية والأمنية من على الأسطح.