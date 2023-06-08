طبيب يحذر :استخدام سماعات الرأس قد يسبب التهاب الأذن الوسطى

كتبت رانيا عامر

يستعمل بعض الأشخاص أعواد القطن في مسألة تنظيف الأذن ، مما يعرضهم إلى التهاب في الأذن الوسطي، ولتجنب هذا الالتهاب يجب عليك الامتناع عن استخدام تلك الأعواد القطنية التي تودي بيك إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض .ومن جانبه أوضح الدكتور أنطون ريزايف أختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة أن هناك عدة أسباب للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وأشار الأخصائي أن استخدام العيدان القطنية يمكن أن يلحق الضرر بالقناة السمعية الخارجية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تكاثر مسببات المرض وبالتالي التهاب الأذن الوسطى.والسبب الآخر ، قد يؤدي استخدام سماعات الرأس التي استخدمها شخص آخر إلى دخول البكتيريا إلى الأذن الوسطى، ما يسبب الالتهاب.

وتابع خبير الانف والاذن : "السبب الأكثر انتشارا الذي يحفز تكاثر الميكروبات وتطور عملية الالتهاب هو بقاء الماء فترة طويلة في القناة السمعية الخارجية "مؤكد على أهمية التخلص من الماء العذب أو المالح فور دخوله إلى القناة السمعية الخارجية.

وهناك عامل سلبي مهم، تعرض منطقة الأذن للبرد فترة طويلة. وهذا يحدث عادة بتأثير تيار الهواء كما يحصل في السيارة عندما تكون النوافذ مفتوحة أو النوم والمكيف شغال.