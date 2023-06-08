ضربتها بحجر على رأسها.. اعترافات قاتل سيدة بالفيوم لسرقتها

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"ضربتها بحجر على رأسها وسرقت المجوهرات"، بهذه الكلمات اعترف شخص بقتل سيدة في الفيوم، أثناء توصيلها بتروسيكل، حيث أقنعها بتعطله وتوقف لاصلاحه، واستغل وجودهما في مكان نائي وتخلص منها لسرقتها.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم بالعثور على جثة (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم "مُبلغ بغيابها") بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم باشراف اللواء ثروت المحلاوي مدير الأمن توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنه أثناء توصيل المجنى عليها لمحل إقامتها بمركبة "تروسيكل" ملكه توقف بمنطقة زراعية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بزعم إصلاح "التروسيكل" وتعدى عليها بحجر على رأسها فأودى بحياتها وإستولى على مصوغاتها (ذهبية، فضية)، وألقى الجثة بالمجرى المائى المشار إليه، وأرشد عن قرطها الذهبى المستولى عليه لدى عميله "سىء النية" (مالك محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية") أمكن ضبط الأخير والقرط الذهبى، كما أرشد المتهم عن باقى المسروقات ومبلغ مالى "متبقى من ثمن بيع القرط الذهبى" وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.