ضبط 120 طربة حشيش وبندقية آلى بحوزة عنصر إجرامى بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، من ضبط عاطل هارب من حكم مؤبد زعيم تشكيل عصابى، بقرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وبحوزته كميات من مخدر الحشيش وسلاح نارى بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار ومبلغ مالي.

كانت معلومات قد للأجهزة الأمنية، باتهام أحد العناصر الإجرامية ويدعى "أحمد. ع"، 31 عامًا، ومقيم بقرية ديمشلت مركز دكرنس، بتزعم تشكيل عصابى، وهارب من تنفيذ الأحكام وذلك بحكم مؤبد فى القضية رقم 4537 لسنة 2022 مخدرات دكرنس وحكم آخر بالحبس 5 سنوات واجب النفاذ والسابق اتهامه فى العديد من القضايا بممارسة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع

تشكلت مأمورية من قوات الأمن وتم ضبط المتحرى عنه بمنزله، وبتفتيش المتحرى عنه بالمنزل عثر على 30 طربة حشيش "لبناني"، و90 طربة حشيش "بسكوتة" بإجمالى وزن 5 كجم تقريبًا وضبط أيضًا بندقية آلية و2 خزينة و50 طلقة حية من ذات العيار و2 هاتف محمول ومبلغ مالى 3600 جنيه، وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدام السلاح بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.