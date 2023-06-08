ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية بقيمة تخطت ربع مليون جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوى المدير العام من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

فبناءً على إخبارية سرية مقدمه من إدارة شرطه تأمين البضائع وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة مفادها اعتزام شركة أ. ف. وتهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع ضمن بالبيان الجمركى رقم 33750 لسنة 2023 والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جوافة مصدرة إلى دولة إنجلترا بجمرك صادر شركة مطار القاهرة للشحن الجوى.

وتم عرض الطرود على جهاز الكشف بالأشعة x-ray فتلاحظ وجود كثافات مختلفة.

قام أحمد أبو الفضل مدير جمرك الصادر بتشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد أسامة مدير إدارة الحركة وهانى زيدان مدير إدارة التعريفة وأحمد النواوى رئيس الوردية الثانية وأحمد هشام وساره جودة مأمورى الحركة لكشف ومعاينة المشمول فتبين وجود 4176 علبة سجائر أجنبية الصنع ماركة وينستون Winston غير خالصة الضرائب والرسوم مخبأة أسفل كراتين الجوافة بشكل يصعب اكتشافه.

وبلغ إجمالى التعويضات الجمركية المستحقة 276 ألف جنيه.

قرر أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2023.