صعود 10 قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "التعبئة والتغليف" بنسبة 2.5 %

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.9%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%.

وصعدت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.5%، على التوالي، وقفز قطاعا العقارات والبنوك بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 983.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.56%، والعرب على 6.33%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 200.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 17521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 21001 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 4582 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 1343 نقطة.