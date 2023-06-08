البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جونسون وجونسون بقيمة 1.125 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جونسون وجونسون مصر بحجم تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 1.125 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات).

كما تم تنفيذ صفقة على شركة إيماك للتنمية السياحية العقارية بحجم تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 81.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة عنتر ستيل لدرفلة الحديد بحجم تداول 6 ملايين سهم بقيمة 30 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 8.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 36 عملية.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 983.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.56%، والعرب على 6.33%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 200.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 17521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 21001 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 4582 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 1343 نقطة.