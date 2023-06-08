اليوم السابع
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"سنودن": غير نادم على تسريبات أمريكا 2013.. ويصفها بـ"لعب أطفال" مقارنة بتقنية اليوم

الخميس، 08 يونيو 2023 11:52 ص
"سنودن": غير نادم على تسريبات أمريكا 2013.. ويصفها بـ"لعب أطفال" مقارنة بتقنية اليوم سنودن
كتبت: نهال أبو السعود

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حذر إدوارد سنودن المبلغ عن المخالفات والذي سرب معلومات سرية من وكالة الأمن القومي الأمريكية في عام 2013، من أن تقنيات المراقبة أصبحت أكثر تقدمًا وتطفلًا اليوم لدرجة أنها تجعل تلك المستخدمة من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية التي كشف عنها في عام 2013 تبدو وكأنها "لعبة أطفال".

وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان في الذكرى العاشرة لاكتشافاته حول حجم المراقبة - بعضها غير قانوني - من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية ونظيرتها البريطانية ، GCHQ ، قال سنودن إنه لا يندم على ما فعله وأشار إلى تغييرات إيجابية.

وأضاف أنه يشعر بالاكتئاب بسبب اختراق الخصوصية في كل من العالم المادي والرقمي، قائلا: "لقد نمت التكنولوجيا لتصبح ذات تأثير هائل إذا فكرنا في ما رأيناه في عام 2013 وقدرات الحكومات اليوم ، فإن عام 2013 يبدو وكأنه لعب أطفال."

وبالعودة إلى عام 2013 ، قال: "لقد وثقنا في أن الحكومة لن تفسدنا. لكنهم فعلوا. لقد وثقنا في أن شركات التكنولوجيا لن تستغلنا. لكنهم فعلوا. سيحدث هذا مرة أخرى ، لأن هذه هي طبيعة القوة ".

يعيش سنودن في المنفى في روسيا منذ عام 2013 بعد فراره من هونج كونج ، حيث سلم عشرات الآلاف من الوثائق شديدة السرية إلى الصحفيين، وقال سنودن: "أنا لست نادما".

وأعرب عن قلقه من التقدم التكنولوجي الذي يؤثر على الخصوصية، وقال: "الفكرة القائلة بأنه بعد اكتشافات عام 2013 ستكون هناك شفافية اكثر في اليوم التالي ليست واقعية.. وهي عملية مستمرة وسيتعين علينا العمل عليه لبقية حياتنا وحياة أطفالنا وما بعدها ".

في الوقت نفسه، تعترف وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بوجود فائدة من الجدل حول الخصوصية الذي أثاره سنودن ، لكنه لا يزال يجادل بأن هذا يفوقه الضرر الذي يزعمون أنه لحق بقدراتهم ، بما في ذلك اضطرار MI6 إلى إغلاق عمليات الاستخبارات البشرية


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