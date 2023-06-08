سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 8 يونيو 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8 يونيو 2023 في سوق الصاغة وسط تداولات محدودة على المعدن النفيس في الأسواق وتباطء الطلب على الذهب بعكس ما شهدته الأسواق خلال الشهور الماضبة وحدوث ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2340 جنيها.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيها.

الجنيه الذهب 18720 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية

عادت أسعار الذهب اليوم إلى الانخفاض بعد يومين من الارتفاع الحذر حيث تتأثر تداولات المعدن النفيس بنطاق ضيق من التداول ناتج عن غياب العوامل المحركة للأسعار في الأسواق وذلك مع تأهب الأسواق لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1962 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن استقرت أسعار الذهب فوق المستوى 1950 دولار للأونصة لثلاثة جلسات متتالية.

تشهد أسواق الذهب حاليا مضاربات ضعيفة في ظل غياب الاتجاه الواضح لمسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد تضارب في كل من تصريحات أعضاء الفيدرالي وفي البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي.

خلال الأسبوعين الماضيين صدرت العديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي والتي شهدت انقسام ما بين مطالبين لمزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم الرافض للتراجع، وما بين أعضاء راغبين في تثبيت الفائدة خلال اجتماع البنك القادم لمراجعة تأثير عشر اجتماعات متتالية من رفع الفائدة على الأسواق والاقتصاد.