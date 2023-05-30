سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء يسجل 2330 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2330 جنيها للجرام وسط تذبذب واضح في الأسعار مع فتح التداول على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2330 جنيها.



عيار 18 يسجل 1997 جنيها.



عيار 24 يسجل 2663 جنيها.



الجنيه الذهب 18640 جنيها.

التحركات العرضية تسيطر على أسعار الذهب ليعكس الوضح الحالي في الأسواق العالمية، مما يدل على عودة أسواق الذهب المحلية للتوافق في تحركاتها مع الأسواق العالمي بشكل كبير بعد انفصال الأسواق عن بعضها لفترة طويلة سجلت خلالها أسعار الذهب المحلية أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام.

وتراجع الطب على الذهب في الأسواق المحلية ليصبح طلب متوسط خلال الفترة الأخيرة وهو السبب الرئيسي وراء التحركات الحذرة منذ بداية الأسبوع.

فمنذ تسجيل الذهب القاع السعري الأخير عند المستوى 2200 جنيه للجرام شهد تخبط في التحركات وارتفاع عشوائي إلى مستويات 2500 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى التراجع تدريجياً ليستقر حول مستويات 2330 جنيه للجرام.

في حالة استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية دون تغير قد نشهد استمرار التراجع الحذر في أسواق الذهب المحلية خلال الفترة القادمة، خاصة مع توقع بزيادة المعروض من الخام في الأسواق في ظل تزايد واردات الذهب من الخارج مع تزايد أعداد نزول العاملين في الخارج لقضاء فترة العطلات الصيفية.