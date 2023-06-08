سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم يسجل 18720 جنيها بدون مصنعية

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الجنيه الذهب في مصر مستويات مستقرة قرب نفس مستويات أمس الأربعاء، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 8 يونيو 2023 في مصر 18720 جنيها بدون إضافة مصنيعة ورسوم والتي تترواح بين 40 إلى 50 جنيها في الجرام.

أما عن سوق الذهب العالمي، فقد أظهرت بيانات قطاع الخدمات في أمريكا أن التأثير السلبي بدأ في الظهور على الاقتصاد الأمريكي وهو ما يعني أن البنك الفيدرالي قد يفضل تثبيت الفائدة خلال اجتماعه القادم وهو ما يدعم الذهب وفق جولد بيليون.

التسعير الحالي في الأسواق يظهر احتمال بنسبة 81.7% بأن البنك الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم عند النطاق بين 5% و5.25%، بينما هناك احتمال بنسبة 53% برفع الفائدة من جديد في اجتماع شهر يوليو.

سواء تم رفع الفائدة في اجتماع يونيو أو تثبيتها هناك حقيقة تعترف بها الأسواق وهي أن الفائدة ستستمر عند اعلى معدلاتها لفترة أطول من البنك من اجل الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2%، وهو ما يعد أخبار سلبية للذهب.

الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه ومع ارتفاع الفائدة أو ثباتها عند مستوياتها المرتفعة بإن ذلك يقلل من جاذبية الذهب للاستثمار مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائد يتزايد برفع الفائدة.

كل هذا يعمل على بقاء الضغط السلبي على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية وهو ما يصعب على الذهب اختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، والذي يراه العديدين النقطة الأهم لانطلاق الذهب لتحقيق المزيد من المستويات القياسية.