سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم يسجل 18800جنيه

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا عند مستوي 18800 جنيه في التداولات وذلك بدون إضافة مصنعية ورسوم، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم وسائل الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة وشهد سوق الصاغة خلال الشهور الماضية طلب مرتفع على الجنيه الذهب.

ويزن الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ويعتبر أحد أهم اشكال الجنيه الذهب هو جنيه الملك جورج ويوجد اشكال اخرى طرحتها الشركات المنتجة مؤخرا منها الجنيه الذهب المطبوع عليه صورة الاهرامات وغيرها من الصور.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات، وارتفع الجرام 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2350 جنيها وفيما يلي اخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2350 جنيها.



عيار 18 يسجل 2014 جنيهات.



وعيار 24 يسجل 2686 جنيها.



الجنيه الذهب 18800 جنيه.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية بداية سلبية لتداولات هذا الأسبوع وذلك بعد انخفاض كبير يوم الجمعة الماضية، يأتي هذا بعد تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضية الذي دعم ارتفاع الدولار وزاد من التوقعات بإمكانية بقاء الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

انخفضت أسعار الذهب الفورية أمس الاثنين بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1941 دولار للأونصة ليقترب من أدنى مستوياته في شهرين ونصف التي سجلها الأسبوع الماضي عند 1931 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 1%.