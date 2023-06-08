رى الإسماعيلية يبدأ إصلاح انهيار جزء من جسر ترعة بورسعيد.. صور

تعرضت ترعة بورسعيد بمنطقة الشهيد خيرى بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إلى انهيار جزء فى جسر الجانبية الخامسة المجاورة للترعة، وعلى الفور تم التنسيق مع هندسة رى شمال الإسماعيلية وتم دفع معدات الوحدة المحلية لردم وتسوية الانهيار لمنع وصول المياه إلى الأراضى الزراعية ومنازل المواطنين وتم تأمين الجسر لمنع حدوث انهيار مرة أخرى.

وكان اللواء مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنرى ابراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، والمشرف العام على مكتب المتابعة للمحافظ، يفيد بانهيار جزء فى جسر الجانبية الخامسة المجاورة لترعة بورسعيد بمنطقه الشهيد خيرى، وأمر بالتنسيق مع هندسة رى شمال الإسماعيلية، لحل الأزمة بشكل سريع وتم دفع معدات الوحدة المحلية لردم وتسوية الانهيار لمنع وصول المياه إلى الأراضى الزراعية ومنازل المواطنين وتم تأمين الجسر لمنع حدوث انهيار مرة أخرى.