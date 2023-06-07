اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه فى الإسماعيلية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:10 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه فى الإسماعيلية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام – 2 هاتف محمول).
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "ملاكى" بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنه مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المواد المخدرة.
 
 تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (500 ألف جنيه تقريباً)
 

مخدرات

اخبار الحوادث

الداخلية



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