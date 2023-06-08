وأضاف اشتية - خلال تفقده منزل الأسير إسلام فروخ الذى هدمه الاحتلال، فجرًا - أن ما قام به الاحتلال جريمة نكراء، إذ حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مُشردة بعد هدم بيتها، وهذه العقوبات التي لم تحصل في التاريخ هي مُحاولة من الاحتلال للنيل من معنويات الشعب الفلسطيني.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اقتحم الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، قلب "رام الله"، واستمر الاقتحام نحو 6 ساعات، قبل تفجير منزل الأسير فروخ، كما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال أصيب فيها ستة فلسطينيون على الأقل بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بالاختناق، ونشر الاحتلال قناصة فوق أسطح المنازل وتوعد من يقترب من الموقع الكائن به المنزل الذي تم تفجيره، وأصيب مُصوران صحفيان برصاص الاحتلال خلال تغطيتهما للاقتحام الذي كانت الاشتباكات خلاله أشبه بحروب الشوارع.