رئيس وزراء الأردن: يجب مواجهة التحديات العربية المشتركة لصناعة السياحة فى الشرق الأوسط

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شدد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، على أهمية انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية فى الأردن لبحث آليات تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية فى القطاع السياحى، ورسم خارطة طريق لصناعة السياحة فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة، اليوم الخميس، فى مقر رئاسة الوزراء، وزراء السياحة العرب وأمين عام منظمة السياحة العالمية زُراب بولوليكاشفيلي، المشاركين فى أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السِّياحة العالمية للشرق الأوسط الذى يستضيفه الأردن بحضور وزير السياحة والآثار الأردنى مكرم القيسي.



ولفت الخصاونة، النظر إلى الإرث السِّياحى والثَّقافى الكبير والإمكانات الهائلة التى تمتلكها الدُّول العربيَّة والتى من الممكن أن تسهم فى تعظيم المنتج السِّياحى العربى وتوظيفه فى خدمة الاقتصادات العربيَّة والإقليميَّة.



وقال رئيس الوزراء الأردنى: "تجمعنا قواسم مُشتركة ومصير مشترك وقضايا ومصالح مشتركة نستطيع البناء عليها لتحقيق منافع ومكاسب من شأنها أن تخدم اقتصاداتنا"، مشيرًا إلى أهميَّة مواصلة التَّشبيك والتَّعاون وبلورة الشَّراكات والاستفادة من التَّجارب العربيَّة النَّاجحة والمزايا التَّكامليَّة فى المجال السِّياحي.



وأشار إلى أهميَّة اجتماع اللَّجنة الإقليميَّة لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة المنعقد فى الأردن للتأشير على التَّحدِّيات التى تواجه القطاع السِّياحى إقليميَّاً وعالميَّاً، وتبادل الأفكار والآراء حول سُبُل معالجتها، وكيفيَّة الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة للنُّهوض بالقطاع السِّياحي.



كما أعرب عن تقديره وشكره لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة ودعمها الموصول للأردن من أجل تطوير القطاع السِّياحى والاستفادة من الإمكانات المتاحة فى تنمية المنتج السِّياحى الأردني، مشيرًا إلى جهود المملكة فى مجال تطوير السِّياحة وتنشيط الاستثمار فى القطاع السِّياحى والتَّشبيك مع القطاع الخاص فى هذا المجال، والتى انعكست إيجاباً على أرقام السِّياحة فى المملكة خلال الفترة الماضية.



بدوره، أعرب أمين عام منظَّمة السِّياحة العالميَّة زُراب بولوليكاشفيلي، عن شُكره للأردن لاستضافته أعمال الاجتماع التَّاسع والأربعين للَّجنة الإقليميَّة لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة للشَّرق الأوسط، والذى من شأنه أن يسهم فى دعم السِّياحة على المستوى الإقليمي.



وأشار إلى أنَّ الأردن يمتلك مقوِّمات سياحيَّة كبيرة من الممكن استثمارها وتطويرها فى خدمة الاقتصاد الأردني، مؤكِّداً أهميَّة الاستثمار فى القطاع السِّياحى والتَّشبيك مع القطاع الخاص، والتَّعاون والتكامل الإقليمى فى هذا المجال.



وطبقًا لبيان رئاسة الوزراء الأردنية، أشاد وزراء السِّياحة العرب بنجاح استضافة الأردن لأعمال الاجتماع التَّاسع والأربعين للَّجنة الإقليميَّة لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة للشَّرق الأوسط والمخرجات المنبثقة عنه، والتى من شأنها تلبية طموحات الدُّول الأعضاء وتطلُّعاتها فى مجال التَّعاون السِّياحي.

كما أشادوا بالإمكانات السياحيَّة التى يمتلكها الأردن والتنوُّع فى هذا المجال، والتى من شأنها تسهم فى دعم القطاع السِّياحى فى المملكة، وخدمة الاقتصاد الوطني.



وحضر الاجتماع، المديرة الإقليميَّة لمنطقة الشَّرق الأوسط فى منظمة السِّياحة العالميَّة، بسمة بنت عبدالعزيز الميمان.