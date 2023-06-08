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رئيس كينيا: الرئيس السيسى ركز على تحقيق مصلحة القارة الأفريقية

الخميس، 08 يونيو 2023 02:26 م
رئيس كينيا: الرئيس السيسى ركز على تحقيق مصلحة القارة الأفريقية رئيس كينيا
كتب سمير حسنى

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ثمن وليام روتو رئيس كينيا، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته العظيمة لتجمع مجموعة الكوميسا، مشيرًا إلى أنه خلال رئاسته ركز على تحقيق المصلحة العامة للقارة الإفريقية وقيادة الصناعة بأفضل شكل ممكن.

وقال "روتو"، إنه في الأجندة الأفريقية لديهم أهداف استراتيجية يجب تحقيقها، وتعاون شامل بين أعضاء القادة من أجل استغلال الفرص لهذه القارة بشكل مستمر ومتناسق بكفء تام.

وأعرب عن تطلع بلاده للتعاون العربي الإفريقي عن طريق الاستثمار الأخضر وتحويل كافة الأعمال لتكون خالية من الكربون، مشيرا إلى ضرورة تضمين كافة الاستثمارات من أجل تحقيق الازدهار لاقتصادنا وعمل البيئة اللازمة للصناعة.

وأضاف أن هناك العديد من الأزمات التي أعاقت التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية مثل جائحة "كورونا".. مضيفا أنهم يعملون بشكل متعاون لتحقيق الانتعاش الصحي والمرونة لكافة السياسات والأطر المشتركة للقارة.

ودعا رئيس كينيا إلى استغلال كافة الفرصة في القارة لتحقيق التطور والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البنية التحتية لدى كل دولة على حدة.

وحول التجارة وتجمع الكوميسا، دعا الرئيس الكيني، إلى اتخاذ كافة الفرص بالتكامل الصناعي وتعظيمه من خلال التصور التكنولوجي، مؤكدا ضرورة خلق الابتكار وتعزيز الميزة التنافسية بين دول القارة الإفريقية.

كما دعا إلى زيادة الاستثمارات في القارة الأفريقية من 40 إلى 60%، مؤكدا ضرورة إزالة كافة الحدود بين كافة الدولة الإفريقية وتوحيد الصفوف.

 

 


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الرئيس السيسي

قمة الكوميسا

افريقيا

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