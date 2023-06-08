اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دعاء البرق والرعد.. سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

الخميس، 08 يونيو 2023 09:00 م
دعاء البرق والرعد.. سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته البرق والرعد
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منذ قليل القاهرة الكبرى والجيزة سقوط أمطار غزيرة وكذلك عدد من محافظات الجمهورية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد انتشار مثف للسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وخلال السطور التالية ينشر اليوم السابع أبرز الأحاديث النبوية المستحب ترديدها مع البرق والرعد..

جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره، وعن ابن عباس رضى الله عنه " الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله".

وعن أدعية الرعد عن عبد الله بن الزبير- رضى الله عنه - موقوفاً عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض". رواه البخارى.

وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ".- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: { أو كصيبٍ من السماء }.


دعاء المطر

البرق والرعد

احاديث البرق والرعد

سقوط الامطار

برق ورعد

تساقط امطار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أمطار مصحوبة بالبرق والرعد ورياح محملة بالرمال والأتربة فى الشرقية

الخميس، 08 يونيو 2023 08:45 م

البرق والرعد ينيران سماء القليوبية وسط أمطار متوسطة

الجمعة، 24 مارس 2023 11:49 م

الأرصاد الجوية: تحسن نسبي في الطقس بداية من الأحد.. وتحذر من تصوير البرق والرعد

الجمعة، 24 مارس 2023 11:36 م

الشتاء يرفض الرحيل.. هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية بنوة "عوة".. البرق والرعد يضربان البحيرة.. سقوط أمطار خفيفة على القنطرة بالإسماعلية وغزيرة بالمنوفية.. أمطار متوسطة بالقليوبية.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

الجمعة، 24 مارس 2023 11:01 م

الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة.. وطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس.. صور

الجمعة، 24 مارس 2023 10:20 م

أمطار ثلجية مصاحبة للبرق والرعد فى مدينة العاشر من رمضان.. صور

الأحد، 08 يناير 2023 11:00 م

أمطار وبرق ورعد في سماء القاهرة الكبرى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:49 م

سبحان الذى يسبح الرعد بحمده.. أدعية البرق والرعد

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:36 ص

أمطار خفيفة وبرق ورعد على مدن جنوب سيناء ودرجه الحرارة بسانت كاترين 6

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:58 م

أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد على قرى ومراكز وأحياء أسيوط.. صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:13 م

أمطار وبرق ورعد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا (فيديو)

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:15 م

أمطار غزيرة وبرق ورعد على كفر الشيخ "فيديو"

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:49 ص

"بعد البرق والرعد فى الصعيد" سماء صافية وطقس مائل للبرودة.. بث مباشر من المنيا

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 11:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة