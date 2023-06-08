دعاء البرق والرعد.. سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

كتب: محمد الأحمدى

شهدت منذ قليل القاهرة الكبرى والجيزة سقوط أمطار غزيرة وكذلك عدد من محافظات الجمهورية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد انتشار مثف للسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وخلال السطور التالية ينشر اليوم السابع أبرز الأحاديث النبوية المستحب ترديدها مع البرق والرعد..

جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره، وعن ابن عباس رضى الله عنه " الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله".

وعن أدعية الرعد عن عبد الله بن الزبير- رضى الله عنه - موقوفاً عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض". رواه البخارى.

وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ".- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: { أو كصيبٍ من السماء }.