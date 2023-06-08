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خلافات الميراث تدفع شابا لقتل ابن خالته في الجيزة

الخميس، 08 يونيو 2023 11:56 م
خلافات الميراث تدفع شابا لقتل ابن خالته في الجيزة متهم- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل إبن خالته بمنطقة المنيرة الغربية  نتيجة خلافات أسرية متعلقة بالميراث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في المنيرة الغربية. 
 
انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين لرجال المباحث أن شابا أنهى حياة إبن خالته نتيجة خلافات أسرية متعلقة بالميراث. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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