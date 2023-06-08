خدى بالك .. المشروبات الغازية ضارة ببشرتك وتسبب جفاف الجلد

كتبت ميرفت رشاد

تتأثر صحة بشرتنا بمجموعة متنوعة من العوامل مثل النظام الغذائي ، والهرمونات، واستخدام مستحضرات التجميل ، والبيئة ، والعوامل الوراثية ، هناك عدد من التغييرات الغذائية التي يحتاجها المرء إذا كان يريد بشرة متوهجة وشابة، غالبًا ما يشمل ذلك الاستغناء عن الأطعمة السريعة والأطعمة المقلية وأي شيء يحتوي على مركبات يمكن أن تضر بشرتنا من الداخل، لكن الجانب الذي غالبًا ما يتم تجاهله هو المشروبات التي نستهلكها، يمكن أن تلعب المشروبات التي تتناولها يوميًا دورًا رئيسيًا في تحديد صحة البشرة، ومنها المشروبات الغازية، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".





5 أسباب تجعل المشروبات الغازية ضارة بالبشرة



1. تحتوي على نسبة عالية من السكر



معظم المشروبات الغازية المنكهة والمشروبات الغازية تحتوى كميات عالية من السكر، يجب أن يكون هذا بحد ذاته كافيًا لإزالتها من نظامك الغذائي، يمكن أن يكون للإفراط في تناول السكر تأثير سلبي على مظهر بشرتك وكذلك على صحتها، يمكن أن يجعل بشرتك تبدو باهتة ومنتفخة.

2. يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجلد



يعتبر الترطيب من أهم عوامل صحة البشرة، إذا كنت تستهلك كمية كافية من الماء / المشروبات الطبيعية ، يمكنك منع جفاف الجلد والخطوط الدقيقة، يمكن أن يتسبب محتوى السكر والكافيين في بعض المشروبات الغازية في حدوث الجفاف.





3. قد تسبب حب الشباب



ارتبطت العديد من المشروبات الغازية باضطراب الصحة الهرمونية هي أحد الأسباب الرئيسية لحب الشباب، قد تؤدي مكونات هذه المشروبات أيضًا إلى زيادة إفراز الدهون وانسداد المسام ، مما يزيد من فرص الإصابة بحب الشباب، قد يؤدي محتوى الكافيين في بعض هذه المشروبات أيضًا إلى ظهور حب الشباب.





4. تساهم في شيخوخة الجلد



من المعروف أن المشروبات الغازية تسبب التهابًا في الجسم ويمكن أن تعرقل إنتاج الكولاجين، يمكن أن يساهم كل من السكر والكافيين في شيخوخة الجلد، والتي قد تقلل من مرونة الجلد وتؤدي إلى التيبس، لذلك إذا كنت تريد بشرة خالية من التجاعيد ونضرة ، فأنت بحاجة إلى التوقف عن تناول مثل هذه المشروبات





5. يمكن أن تعيق امتصاص المواد الغذائية



إذا كان جسمك خاليًا من السموم ، فلديك فرص أفضل للحصول على بشرة متوهجة ومع ذلك ، فإن معظم المشروبات الغازية ليس لها تأثير إزالة السموم من الجسم بدلا من ذلك ، يمكن أن تؤدي إلى تدهور صحة الأمعاء وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وهذا بدوره يؤثر على كيفية امتصاص العناصر الغذائية في نظامك.