حملات لرفع الإشغالات بمحيط مدارس القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على جميع الجهات التنفيذية باحياء المنطقة الجنوبية بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 - 2023 والتي ستبدأ يوم الإثنين القادم 12 يونيو 2023 طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ووجهت عبد المنعم، رؤساء الاحياء برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات، كل فى نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس، والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان، لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها، بما لا يعكر صفو الامتحانات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وفى السياق نفذ حي مصر القديمة برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس الحي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة، والرصد البيئي ، حملات لرفع مستوى النظافة والتي شملت مدارس منطقة السادات بالكورنيش ومدارس المنيل القومية ومدرسة الاشراف الابتدائية وشارع جامع قايتباى، ومدرسة النيل القومية بشارع متحف المنيل، ومدرسة جيهان السادات وشارع الملك الصالح ومنطقة الفسطاط بشارع الفروسيه وشارع مجمع المدارس بالزهراء، وشارع نادى الرماية امام مدرسه صلاح الدين الأيوبي الرسمية ومدرسة فؤاد جلال الابتدائيه لإظهار شوارع وميادين حى مصر القديمة بالشكل الحضاري اللائق استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانويه العامة.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بقيادة اللواء مجدى عبد المتعال رئيس الحي، حملات لرفع درجة الاستعداد من اعمال النظافة والانارة في محيط المدارس في نطاق حى البساتين وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بمعاونة جميع الادارات المعنية ( الاشغالات – المتابعة الميدانيةوالانارة ).

وقاد عمرو عيسوي رئيس حي المعصره بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالحى، حملة لرفع الاشغالات من شارع جمال عبدالناصر وشارع حمودة بحدائق حلوان وشارع مدرسة النصر عزبة النخل وتم المرور علي المدارس ولجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق حي المعصره للتاكيد من حالة النظافة والاشغالات حول حولها بالتعاون مع اداره الاشغالات والتي أسفرت علي الرفع عدد من الاشغالات والتعديات الموجوده بالطريق العام وتم ايداعها بمخازن الحي وجاري أتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين

كما تم توجيه إدارة الإنارة بسرعة إزالة أسباب شكوي واردة بشان رفع كفاءة منظومة الإنارة بمنطقة مساكن الضابط والمرور علي لجان الامتحانات الثانوية العامة بنطاق حي المعصرة وأصلاح شبكة الانارة بشارع مصر حلوان الزراعي من ناحية شارع كورنيش النيل وهذا في جهود الاجهزة التنفيذية بالحي والتي تستهدف رفع مستوي الخدمة المقدمه لمواطني الحي .

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب بقيادة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي بالمرور الميدانى اليومى بالتنسيق مع فرع الهيئة والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات بالحى حيث تم رفع مخلفات القمامة وتجريد الأتربة بشارع السد ومنطقة طولون وحول محيط المدارس والقصر العينى والسلسلة وبيرم التونسى وسعد زغلول كما استهدفت الحملة شوارع قدرى وبورسعيد وميدان السيدة زينب والكومى والمبتديان والشيخ على يوسف وامين سامى وإسماعيل سرى بالاضافة الى حملات لرفع الاشغالات ووضع المضبوطات مخازن الحى .