حملات لإزالة تعديات وبناء مخالف ومراجعة تراخيص بناء بـ3 مراكز بالدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، استمرار جهود الوحدات المحلية، للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، وأكد مختار أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم وحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا والسنبلاوين، لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

في مركز ومدينة المنصورة، قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي بقرية سللنت التابعة للوحدة المحلية لبرق العز على مساحة 100 متر مربع كما تم متابعة تنفيذ إزالة جمالون من الصاج على أرض زراعية بعزبة الجمال التابعة للوحدة المحلية ببرق العز, كما تم تنفيذ إزالة تعدى على أرض زراعية عبارة عن سور من البلوك الأبيض والأسمنت ارتفاع 3 متر محاط بقطعة أرض على مساحة 800 متر مربع، وإزالة أعمدة دور ثالث علوى مساحة 60 متر مربع بقرية جديدة الهالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة طلخا، قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، إنه تم التصدي الفورى للأعمال المخالفة والإزالة الفورية لعدد 3 أعمده بالمخالفة على سطح الأرض على مساحة 90 متر مربع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى مركز ومدينة السنبلاوين، قال أحمد عبد العظيم، رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة مبنى مخالف داخل الحيز العمراني بقرية طوخ الاقلام عبارة عن غرفتين تم بناءهم بالطوب الدبش الأبيض وبالمونة الاسمنتية بارتفاع 3 متر وعرض 4 متر وطول 8 متر باجمالي مساحة 32 مترمربع داخل سور بالحطب لإخفاء المخالفة، وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة ، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للجهات المختصة، وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.