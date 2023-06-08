حرائق الغابات تغطى سماء كندا وأمريكا بدخان وضباب كثيف قد يستمر لأيام

كتبت ريم عبد الحميد

تسببت حرائق الغابات المشتعلة فى كيبيك ونوفا سكوتيا بكندا فى تغطية سماء البلاد والولايات المتحدة بدخان وضباب كثيف، والذى من المتوقع أن يستمر خلال الساعات وربما الأيام القادمة، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى استمرار هذا الضباب والدخان يعمى المزيد من التأثير على اللاعبين فى ملاعب الكرة والممثلين على سارح برودواى وتأجيل أو إلغاء لآلاف من رحلات الطيران، كما أنه تسبب فى عودة إلى ارتداء الكمامات والعمل عن بعد ، مع إثارة مخاوف بشأن أثار صحيفة للتعرض لفترة طويلة لمثل هذا الهواء السئ.

وقال برايان رامسى، الخبير بالأرصاد الجوية الأمريكية إن نظام الطقس الذى يدفع الدخان الكندى الأمريكي إلى خارج، وهو نظام الضغط المنخفض فوق ماين ونوفا سكوتيا، سيظل معلقا على الأرجح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف رامسى قائلا إن الظروف ستظل غير صحية على الأرجح لحين حدوث تغيير فى اتجاه الرياح أو يتم إخماد النيران. وبما ان النيران مشتعلة وهى هائلة حقا، فإنها ستستمر على الأرجح لعدة أيام، لكن الأمر سيظل حقا مرتبطا بتغير الرياح.

وحذر المسئولون فى شرق الولايات المتحدة، السكان بضرورة البقاء داخل منازلهم وتقليل أو تجنب الأنشطة فى الخارج اليوم الخميس، ليمد الإنذار الأحمر بشأن جودة الهواء فى بعض المناطق لليوم الثالث على التوالي، حيث أظهرت تنبؤات الطقس استمرار دفع الرياح للهواء الملئ بالدخان جنوبا.

وفى واشنطن، أمرت رئيسة المدينة موريل باوسر بأن تلغى الدارس النشاط الخارجى والرياضة والرحلات الميدانية. وفى فيلادليفيا، أقام المسئولون ملجأ طوارئ حتى يتمكن الأشخاص الذين يعشون بالخارج من الاحتماء به من الضباب.