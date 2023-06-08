اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 04:54 م
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تنفيذ 16 حالة إزالة لمزارع سمكية مخالفة جنوب محافظة بورسعيد

الخميس، 08 يونيو 2023 03:56 م
تنفيذ 16 حالة إزالة لمزارع سمكية مخالفة جنوب محافظة بورسعيد إزالة 16 حالة إزالة مزارع سمكية جنوب بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 (المرحلة الثانية) لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطيه مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية ، وأسفرت عن تنفيذ 16 حالة تعدي لمزارع سمكية مخالفة جنوب بورسعيد، بمساحة 80 فدانا ضمن الموجة 21 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
 
وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه.
 
 
ازالة 16 حالة إزالة مزارع سمكية جنوب بورسعيد
ازالة 16 حالة إزالة مزارع سمكية جنوب بورسعيد

إزالة مزارع سمكية جنوب بورسعيد1
إزالة مزارع سمكية جنوب بورسعيد1

إزالة مزارع سمكية جنوب بورسعيد
إزالة مزارع سمكية جنوب بورسعيد
 
 

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تنفيذ ازالة المزارع السمكية ببورسعيد



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