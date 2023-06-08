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تعرف على محطات القطار الخفيف المقرر تشغيلها قريبا

الخميس، 08 يونيو 2023 02:00 ص
تعرف على محطات القطار الخفيف المقرر تشغيلها قريبا القطار الكهربائى الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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يعمل القطار الكهربائي الخفيف حاليا فى المسافة من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد الى مدينة العاشر من رمضان، ويجرى الان تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لتتكامل خدمة القطار مع القطار السريع والمونوريل، وفى النقاط التالية تفاصيل ومحطات المراحل المتبقية. 
 
المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي الخفيف :
تمتد جنوباً من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع"العين السخنة/مطروح" بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" (كاتدرائية الميلاد- القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية).
 
المرحلة الرابعة للقطار الكهربائي الخفيف :
تمت موافقة رئيس الجمهورية في 22/3/2021 على تنفيذ إمتداد للخط للكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان" المرحلة الرابعة " بطول 16 كم لخدمة سكان العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوباً إلى العاصمة الإدارية وغرباً إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط خط القطار الكهربائى مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار تمتد شمالًا من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم "7.5 كم مسار علوي و 8.5 كم مسار سطحي" بعدد 3 محطات "2 علوية +1 سطحية" (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).
المحطات التى تعمل حاليا بالقطار الكهربائى الخفيف :
المحطات هى : ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ). 
 
 ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية " بطول 105 كم و19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة  
 
 

القطار الكهربائي

مترو العاصمة

مترو الشروق

مترو بدر

محطات القطار الخفيف



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