اليوم السابع
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تعرف على الأعياد السيدية الكبرى والأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة

الخميس، 08 يونيو 2023 06:00 ص
تعرف على الأعياد السيدية الكبرى والأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكثير من الأعياد والأحداث الهامة فى تاريخها، حيث أحتفلت مؤخرا بعيد الصعود، ويعتبر من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية، ويأتى احتفالا بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته بحسب اعتقاد الكنيسة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأعياد السيدية الكبرى والأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة، وتعتبر هذه الأعياد خاصة بالسيد المسيح وهى (أعياد سيدية صغرى، وأعياد سيدية كبرى).

 

الأعياد السيدية الكبرى

1-  عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات.

 

2- عيد الميلاد 29 كيهك.

 

3- عيد الغطاس 11 طوبة.

 

4 - أحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير.

 

5-  أحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير.

 

6- عيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة.

 

7-  عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

 

الأعياد السيدية الصغرى

 

1-  عيد الختان 6 طوبة.

 

2- عيد دخول السيد المسيح الهيكل 8 أمشير.

 

3-  عيد دخول السيد المسيح ارض مصر 24 بشنس.

 

4-  عيد عرس قانا الجليل 13 طوبة.

 

5-  عيد التجلي 13 مسرى.

 

6-  عيد خميس العهد الخامس من الشعانين.

 

7- عيد أحد توما الثامن من القيامة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصعود

الاحتفال عيد الصعود



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