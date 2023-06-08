بوتين: من الوقاحة فرض الغير لأساليب التعليم والتربية فى دول ذات سيادة

وكالات

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من غير المقبول، بل ومن الوقاحة أن تُفرض أنماط الآخرين في مجال التعليم والتربية بشكل غير رسمي على دولة ذات سيادة.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف بوتين مخاطبا المنتدى الدولي لوزراء التربية والتعليم "تشكيل المستقبل" في قازان، "من غير المقبول أن يقوم البعض بوقاحة وبشكل غير رسمي بفرض أنماطهم في مجال التعليم والتربية على دولة ذات سيادة".

وأشار إلى أن روسيا بدورها تقوم بالكثير لدعم وتطوير التعليم في البلدان الأخرى، "من عام إلى آخر، يتزايد عدد المعلمين المشاركين في برنامج المعلم الروسي في الخارج.. يقوم مدرسونا بالتدريس في مؤسسات تعليمية أجنبية. وفي السنوات القادمة، سيتم توسيع هذا العمل بالتأكيد".

وأكد الرئيس بوتين أن "دعم التطوير المهني للمعلمين وموظفي الإدارة في مجال التعليم من جميع الدول الصديقة سيستمر، وهو ما ركزت عليه بالفعل العديد من الجامعات الروسية الرائدة".

ولفت إلى أن روسيا مستعدة للمشاركة بسخاء في إنجازات علم أصول التدريس المحلية، والتي حددت مسبقا التطور العلمي والتكنولوجي للبلاد، "مثل هذا التبادل الحيوي والصادق للأفكار، والأساليب مهم جدا.. آمل أن تقترح وتناقش خلال المنتدى مشاريع مشتركة جديدة ومثيرة للاهتمام والتوصيات التي وضعت ستعمل على تحسين وتطوير قطاع التعليم".