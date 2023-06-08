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بايدن: لولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا في حربها إلى أبعد من كييف

الخميس، 08 يونيو 2023 09:52 م
بايدن: لولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا في حربها إلى أبعد من كييف بايدن
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، حيث قال الرئيس الأمريكي: نسعى للعمل مع بريطانيا على التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأضاف جو بايدن، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء بريطانيا :"اتفقت مع ريشى سوناك على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لكييف".

وتابع الرئيس الأمريكي :"لدينا خطة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا في حربها إلى أبعد من كييف".

وقال جو بايدن :"لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا على المدى البعيد، ومستعدون لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية".

 


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