اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 10:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: لولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا فى حربها إلى أبعد من كييف

الخميس، 08 يونيو 2023 09:46 م
بايدن: لولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا فى حربها إلى أبعد من كييف بايدن وسوناك
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه لولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا فى حربها إلى أبعد من كييف، بحسب سكاى نيوز.

وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفى بين بايدن وسوناك أنه لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا على المدى البعيد، مركدا أن أمريكا وبريطانيا مستعدون لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية.
 
وأضاف بايدن أنه نعمل معا لتحقيق مزيد من السلام والاستقرار في العالم، مشيرا إلى أنه ناقش سبل تقديم الدعم للشعب الأوكراني لمواجهة الحرب مع رئيس الوزراء البريطانيى ريشى سوناك.
 
وأكد بايدن أنه يتم وضع خطة جديدة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
 
بدوره قال سوناك إن بوتين يراهن على عامل الوقت في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين يمكنه تحقيق الفوز في أوكرانيا لكن ذلك لن يحدث.
 
وأكد سوناك أن العالم أمام عصر جديد من الذكاء الاصطناعى.
 

 


بايدن وسوناك

بايدن

بريطانيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة

بايدن: تحالف "أوكوس" سيجعل منطقة المحيط الهندى أكثر أمنا

الخميس، 08 يونيو 2023 08:58 م

بايدن: نأمل فى تعزيز التعاون مع بريطانيا بقضايا الدفاع والأمن

الخميس، 08 يونيو 2023 07:55 م

بايدن وترودو يبحثان سبل التعاون للسيطرة على حرائق الغابات فى كندا

الخميس، 08 يونيو 2023 09:21 ص

ريشي سوناك فى أمريكا.. صفقات تجارة على هتافات جمهور البيسبول.. رئيس وزراء بريطانيا يحاول ترميم شروخ بريكست بالرهان على بايدن.. الحصول على استثناءات فى "قانون التضخم" أولوية.. والذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال

الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة