بايدن: لولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا فى حربها إلى أبعد من كييف

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه لولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا فى حربها إلى أبعد من كييف، بحسب سكاى نيوز.

وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفى بين بايدن وسوناك أنه لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا على المدى البعيد، مركدا أن أمريكا وبريطانيا مستعدون لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية.

وأضاف بايدن أنه نعمل معا لتحقيق مزيد من السلام والاستقرار في العالم، مشيرا إلى أنه ناقش سبل تقديم الدعم للشعب الأوكراني لمواجهة الحرب مع رئيس الوزراء البريطانيى ريشى سوناك.

وأكد بايدن أنه يتم وضع خطة جديدة للتحول نحو الطاقة النظيفة. بدوره قال سوناك إن بوتين يراهن على عامل الوقت في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين يمكنه تحقيق الفوز في أوكرانيا لكن ذلك لن يحدث.