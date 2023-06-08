المشرف العام على الامتحانات بأزهر الإسكندرية يتفقد توثيق الاختبارات الشفهية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، والمشرف العام على الامتحانات بالمنطقة، لجان الامتحانات الشفهية خلال متابعاته لأعمال الامتحانات، حيث بدأت الامتحانات الشفهية والتى تستمر يوميا حتى يوم 26 يونيو الجارى .

وأشاد الدكتور، محمد الجوهري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية بحالة الانضباط التي ظهرت عليها كافة اللجان، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها فرق العمل من مراقبين وملاحظين ورؤساء لجان من أجل نجاح سير أعمال الامتحانات وفق الضوابط المقررة من قبل إدارة المركزية للامتحانات.

وقالت مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي المهندسة وفاء جويد، إنه في إطار تحقيق مبدأي الشفافية والموضوعية في تقدير الدرجات، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، التي تعمل في ضوئهم منظومة الامتحانات بالأزهر الشريف؛ فقد تم الانتهاء من تثبيت برنامج توثيق الاختبارات الشفوية للثانوية الأزهرية، تحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للامتحانات والإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية - على جميع معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية وهي ١٠ لجان هم: فتيات سموحة النموذجي - بنين سموحة النموذجي - معهد الإسكندرية - فتيات سيدي بشر - بنين ابو العيون - بنين البرج النموذجي - فتيات الشعراوي النموذجي - فتيات القويري - بنين القويري - المدينة المنورة المشترك

وقد تم تجريب البرنامج والكاميرات والتحضير قبل بداية الاختبارات الشفوية، بالتعاون مع كتيبة الحاسب الآلي بالمنطقة، كما تم المرور على اللجان للتأكد من سلامة التسجيل والتوثيق وعلي تشغيل البرنامج وتابعت توزيع الطلاب علي أيام الاختبار الشفوي للقسمين العلمي والأدبي.