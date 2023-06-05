المشرف العام على الامتحانات بالإسكندرية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ل منطقة الإسكندرية الأزهرية ، والمشرف العام على سير امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الدكتور، محمد الجوهري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهدي بنين الإسكندرية وبنين سموحة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وخلال الجولة التفقدية، أكد المشرف العام على الامتحانات على ضرورة إزالة أي عقبات قد تؤثر على سير الامتحانات أو الحالة النفسية للطلاب والطالبات، مشددا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال أدائهم الامتحان، معربا عن سعادته بحالة الانضباط التي تشهدها كافة اللجان على مستوى المحافظة.

من جانبه، شدد الدكتور محمد الجوهري، على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية في شأن مواعيد دخول الطلاب للجان، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، مشيرا أن قطاع المعاهد الأزهرية والقائمين على أعمال الامتحانات لا يدخرون جهدا من أجل توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات خلال أدائهم الامتحان.