المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لجزار لحيازته هيروين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، جزار بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود تفاصيل القضية رقم 2393 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 279 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق، إحالة المتهم" علاء م م " 35 عاما جزار مقيم نطاق مركز أبوكبير، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه فى يوم 19 فبراير من العام الجارى، بدائرة مركز ههيا، قد أحرز كمية من جوهر مخدر الهيروين، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائها بمدينة ههيا، وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه من قبل مباحث مركز ههيا، بحوزته 43 لفافة من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى، وسلاح نارى خرطوش وذخيرة طلقة من ذات العيار، وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.