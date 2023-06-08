الكرملين: بوتين يبحث المبادرة الإفريقية للسلام مع وفد من قادة القارة السمراء

أ ش أ

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل "في المستقبل القريب"، وفدا من قادة الدول الإفريقية، لبحث مبادرة السلام الإفريقية.



وأوضحت الخدمة الصحفية للكرملين - في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أذاعته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره من جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، بحثا خلالها القضايا الراهنة والمتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين، والمبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية.



وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على أن يستقبل الرئيس فلاديمير بوتين وفدا من عدد من رؤساء الدول الإفريقية في المستقبل القريب".



كما تطرق الرئيسان للحديث عن تحضيرات القمة الروسية الإفريقية الثانية المقرر عقدها نهاية شهر يوليو في مدينة سان بطرسبورج، وقمة بريكس المقبلة المقرر عقدها في مدينة جوهانسبرج في شهر أغسطس المقبل.



وأبدى الرئيسان عزمهما لمواصلة التنسيق المتبادل لمشاركة روسيا وإفريقيا في مختلف المنصات الدولية.



وبحثا - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - تفاصيل المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن لإفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم فى عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، فضلا عن أهمية ذلك فى دعم الاستقرار والسلم الدولي.