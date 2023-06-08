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السكة الحديد تشغل قطارات موسمية لمرسى مطروح من السبت.. تعرف على الأسعار

الخميس، 08 يونيو 2023 02:00 م
السكة الحديد تشغل قطارات موسمية لمرسى مطروح من السبت.. تعرف على الأسعار قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، أسعار تذاكر قطارات مطروح المقرر تشغيلها بداية من السبت القادم، حيث جاءت أسعار تذاكر الدرجة الأولى 250 جنيها، و أسعار تذاكر الدرجة الثانية 175 جنيها، و أسعار تذاكر الثالثة مكيفة 150 جنيها.
 
وتشغل السكة الحديد قطارات موسمية لمرسى مطروح، بداية من السبت القادم، حيث أعلنت عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.. ويعرض اليوم السابع مواعيد قطار مطروح. 
 
قطارات الذهاب لمطروح بداية من يوم السبت 10 / 6 / 2023 :
 تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة ويقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة. 
 تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة. 
- يتم تشغيل قطار 1773 / 772 ( النوم ) مابين القاهرة / مرسي مطروح اعتبارًا من يوم 24 - 6 - 2023 أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً
 
- يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( النوم ( مابين مرسي مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - 2023 أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس) بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.  
 
تشغيل قطار مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة ، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً. 
 
قطارات العودة من مطروح للقاهرة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023 :
 
تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة. 
 
تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة. 
 
تشغيل قطار مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) بتركيب 9 عربات مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً. 
 

السكة الحديد

قطارات مرسى مطروح

قطار المصيف

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