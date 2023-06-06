اليوم السابع
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السكة الحديد تعدل مواعيد تشغيل قطارات النوم على خط مطروح

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:17 م
السكة الحديد تعدل مواعيد تشغيل قطارات النوم على خط مطروح قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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عدلت هيئة السكة الحديد موعد تشغيل قطارات النوم على خط مطروح، وذلك ضمن استعدادات الهيئة لموسم الصيف وتسهيل انتقال المصطافين من القاهرة لمرسى مطروح وفقا للبيانات التالية:
 
- يتم تشغيل قطار 1773 / 772 ( النوم ) مابين القاهرة / مرسي مطروح اعتبارًا من يوم 24 - 6 - 2023 بدلاً من يوم 17 - 6 - 2023  بأيام تشغيلة وتركيبة وجدوله الوارد بالتعليمات الإنضمامية رقم (30) لعام 2023 ولحين صدور تعليمات أخري.
 
- يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( النوم ( مابين مرسي مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - 2023  بدلاً من يوم 18 - 6 - 2023  بأيام تشغيله وتركيبة وجدوله الوارد بالتعليمات الإنضمامية رقم (30) لعام 2023 و لحين صدور تعليمات أخري.
 
وفى السياق ينشر اليوم السابع، أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين" من القاهرة لمرسى مطروح "موسمى" ، اعتبارا من 24 /6 /2023 :
مصريين - مفرد 600 جنيه / مشترك 400 جنيه / طفل 300 جنيه. 
عرب - مفرد 900 جنيه / مشترك 600 جنيه / طفل 500 جنيه. 
أجانب - مفرد 60 دولار / مشترك 45 دولار / طفل 40 دولارًا.
 

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