السعودية: تهيئة 18 ألف حافلة لتنفيذ خطة تفويج ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

الرياض (أ ش أ)

أكدت النقابة العامة السعودية للسيارات، تهيئة أسطولاً يضم قرابة 18 ألف حافلة إلى جانب 25 ألف سائق ضمن استعداداتها لموسم الحج هذا العام يتم الإشراف عليها ومتابعة تقديمها لخدمات نقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة خلال موسم الحج هذا العام على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وقال مدير فرع النقابة بالمدينة المنورة المهندس مازن بن محمود ثروت - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الخطة التشغيلية لفرع النقابة، تهدف إلى تسيير كافة أعمال استقبال وتفويج ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية بانسيابية ودقة في مواعيد النقل وفق طلبات التنقل الواردة عبر النظام من خلال التكامل والتنسيق مع كافة شركاء الخدمة تحت مظلة وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة.

وأضاف أن أولى رحلات تفويج الحجاج من المدينة المنورة انطلقت في السادس من شهر ذي القعدة الجاري بواقع 26 حافلة باتجاه مكة المكرمة، مبيناً أن العدد يشهد تصاعداً مستمراً بما يتواكب مع زيادة الحجاج القادمين للمدينة المنورة، حيث بلغت إحصائية التفويج يوم أمس الأربعاء مغادرة حوالي 700 حافلة نقلت ما يزيد عن 30 ألف حاج إلى مكة المكرمة.

وأكد المهندس مازن ثروت، مواصلة الجهود الميدانية والتقنية لكافة الفرق العاملة في النقابة لتلبية طلبات التفويج اليومي التي ترد إلى النقابة لتفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة، فيما تكون ذروة عمليات الوصول للمدينة المنورة يوم الـ 25 من شهر ذي القعدة الجاري، بينما يتوقع أن يشهد يوم الـ 5 من شهر ذي الحجة المقبل ذروة عمليات التفويج اليومي، وفي انتظار مايرد من طلبات التنقل عبر المسار الإلكتروني لنقل الأعداد المتبقية في المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.