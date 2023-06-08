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الرئيس السيسي يغادر مقر انعقاد القمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا

الخميس، 08 يونيو 2023 08:27 م
الرئيس السيسي يغادر مقر انعقاد القمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر انعقاد القمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا المنعقدة في زامبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تسليمه رئاسة الكوميسا الـ22 لرئيس زامبيا أن هيئة المكتب الجديدة للقمة تتكون من جمهورية زامبيا رئيسا وجمهورية بوروندي نائبا للرئيس، وجمهورية مصر العربية مقررًا.

و(كوميسا) هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، وتضم في عضويتها 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

 


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