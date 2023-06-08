اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يسلم نظيره الزامبى رئاسة قمة كوميسا الـ 22

الخميس، 08 يونيو 2023 01:02 م
الرئيس السيسي يسلم نظيره الزامبى رئاسة قمة كوميسا الـ 22 الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة الكوميسا الـ 22، إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيتشيليما".
 
وتلعب مصر دورًا نشطًا ومحوريًا في تطوير وعمل التجمع الإقليمي، حيث استضافت مصر القمة الـ 21 في نوفمبر 2021، وأطلق الرئيس السيسي خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى من 2021 حتى 2025 وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
 
وتستضيف زامبيا، قمة السوق المشتركة الـ 22 (لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية)، "الكوميسا"، والتى تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، تحت شعار "التكامل الاقتصادى من أجل كوميسا المزدهرة المرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الكوميسا

قمه الكوميسا



الموضوعات المتعلقة

انطلاق قمة "كوميسا" الـ 22 فى زامبيا بمشاركة الرئيس السيسى

الخميس، 08 يونيو 2023 12:01 م

الرئيس السيسى يتفق مع نظيره الزامبى على استمرار العمل لتنفيذ أهداف أجندة تنمية أفريقيا 2063.. الرئيس السيسى: نتطلع لمواصلة دعم الأشقاء فى زامبيا.. والرئيس الزامبى يشيد بإنجازات الكوميسا المحققة تحت رئاسة مصر

الخميس، 08 يونيو 2023 11:37 ص

بث مباشر.. فعاليات قمة "كوميسا" فى زامبيا بمشاركة الرئيس السيسى

الخميس، 08 يونيو 2023 12:08 م

رئيس زامبيا بقمة كوميسا: نستمد من الرئيس السيسى العزة والكرامة

الخميس، 08 يونيو 2023 12:18 م

الرئيس السيسى: مصر تولت قيادة تجمع كوميسا فى فترة شديدة الدقة

الخميس، 08 يونيو 2023 12:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة