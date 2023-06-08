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الرئيس السيسي: دفع معدلات التكامل الاقتصادى لتعزيز مستوى رفاهية قارتنا

الخميس، 08 يونيو 2023 01:06 م
الرئيس السيسي: دفع معدلات التكامل الاقتصادى لتعزيز مستوى رفاهية قارتنا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية، وتدعيم مقدرات السلم والأمن فى دول القارة.
 
وشدد الرئيس السيسي في كلمته خلال فعاليات قمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا" في زامبيا اليوم الخميس، علي أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن الإفريقي.
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الكوميسا

قمه الكوميسا



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