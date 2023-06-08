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الرئيس السيسى يعلن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا الـ 22

الخميس، 08 يونيو 2023 01:14 م
الرئيس السيسى يعلن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا الـ 22 الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تسليمه رئاسة الكوميسا الـ22 لرئيس زامبيا أن هيئة المكتب الجديدة للقمة تتكون من جمهورية زامبيا رئيسا وجمهورية بوروندي نائبا للرئيس، وجمهورية مصر العربية مقررًا.
 
و(كوميسا) هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، وتضم في عضويتها 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الكوميسا

قمه الكوميسا



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