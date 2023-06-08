اليوم السابع
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الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات فى دمياط

الخميس، 08 يونيو 2023 01:02 م
الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات فى دمياط أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط  حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر سعد – كفر البطيخ – الزرقا - فارسكور) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة).
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 9 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").
 
 
 

قضايا مخدرات

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