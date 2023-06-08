اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرارين بالإذن لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات اجنبية

الخميس، 08 يونيو 2023 11:27 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارين بالإذن لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات اجنبية جواز سفر
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية، قرارين لوزارة الداخلية بالإذن لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، مع احتفاظ 21 مواطنا بالجنسية المصرية، وعدم احتفاظ 21 آخرين بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار الأول رقم 935 لسنة 2023 الاذن لـ21 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما تضمن القرار الثاني رقم 936 لسنة 2023، بالاذن لـ21 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

تأتي هذه القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

قرار 935
قرار 935
تابع القرار رقم 935
تابع القرار رقم 935

 

القرار رقم 936
القرار رقم 936

 

تابع القرار رقم 936
تابع القرار رقم 936

 

 


الجريدة الرسمية

الجنسية المصرية

جنسيات اجنبية

جواز سفر



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