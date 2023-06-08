الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر تفتتح معرضا لمشروعات تخرج كلية "الجرافيك"

كتب محمد صبحى

افتتح مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر الدكتور محمود أبو النصر معرض مشاريع التخرج لطلاب كلية "الجرافيك"، كما تم مناقشة الأفلام والألعاب التي نفذها الطلاب بالجامعة تحت إشراف الدكتور نرمين حليم عميد كلية "الجرافيك" والدكتور عمرو جاد الأستاذ المساعد بكلية الجرافيك.

وضم المعرض مجموعة مميزة من أعمال الطلاب التي تناولت بعض الموضوعات المهمة من خلال العديد من الوسائط، مثل أفلام الرسوم المتحركة بتقنيات ثلاثية وثنائية الأبعاد والألعاب التفاعلية والحملات الدعائية المطبوعة والتفاعلية والوسائط المتعددة.

كما تتناول المشاريع العديد من أفكار الطلاب في إطارات زمنية مختلفة ومعالجات بصرية لتلك الفترات.

وحضر المعرض والمناقشات كل من الدكتور داليا الشرقاوي الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد كرم الدكتور بفنون تطبيقية، والأستاذ المساعد وسام عامر بكلية جرافيك بالجامعة العربية المفتوحة، ويشار إلى أن الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر تابعة للجامعة العربية المفتوحة ببريطانيا، وأنها تتبع أساليب الجودة والاعتماد من بريطانيا.