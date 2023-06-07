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"إعلام الجامعة العربية المفتوحة" تناقش مشروعات تخرج قسم الإعلام الإلكتروني

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:15 ص
"إعلام الجامعة العربية المفتوحة" تناقش مشروعات تخرج قسم الإعلام الإلكتروني تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص بالجامعة العربية المفتوحة
كتب محمد صبحى

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ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمصر مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني برعاية الدكتور محمود أبو النصر، مدير الجامعة العربية المفتوحة، وزير التربية والتعليم السابق، وإشراف  الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام بالجامعة، وذلك يوم الثلاثاء 6 يونيو من العام الجاري، بقاعة مسرح الجامعة. 
 
ضمت لجنة التحكيم علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو.
 
قدم طلاب القسم ثلاثة مشروعات ارتيستيك، وهو عبارة عن منصة متخصصة في الفنون بمختلف أشكالها، تحكي وتوثق قصص فنية عنوانها الأصالة والتراث والتاريخ والعودة لزمن الفن الجميل، وكذلك موقع "المناخ.. ببساطة" عبارة عن منصة متخصصة في مناقشة قضايا البيئة والمناخ بشكل بسيط يسهل للقارئ فهمه عبر الاعتماد على تقنيات السرد البصري والفيديو جراف والإنفوجراف والكروس ميديا والقصص المصورة، والمشروعين بإشراف الدكتور خالد زكي، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام الإلكتروني، وكذلك موقع المهنة 2030، الذي يلقي الضوء على المهن الإبداعية، وآليات احترافها، إضافة لتقديمه خدمات للقارئ عن أماكن الكورسات التي يمكن الحصول عليها، وتضمن تطوير المهن، بإشراف الدكتور ماجد جاهين، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام الإلكتروني.     
 
من جانبه، استهل الدكتور محمود أبو النصر، مدير الجامعة العربية المفتوحة، كلمته بالترحيب بأعضاء لجنة التحكيم، قائلاً: لا شك أن تشكيل لجنة التحكيم من رؤساء التحرير وخبراء الإعلام، أمر يعكس مستوي المشروعات المتميزة التي تم إنتاجها بقسم الإعلام الإلكتروني، ويمنح الطلاب فرصة للاستفادة من هذه القامات وخبراتهم الواسعة في المجال الصحفي، قائمًا بتسليمهم دروعًا تذكارية باسم الجامعة العربية المفتوحة، تقديرًا لمشاركتهم وجهدهم المبذول في تحكيم مشروعات التخرج، موجهًا الشكر كذلك للأستاذة الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية على ما تبذله من جهود في سبيل الارتقاء بالعملية التدريسية والتدريبية بالكلية. 
 
وقالت الدكتورة نرمين خضر، عميد الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، أن إنتاج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني يعكس ما تعلموه واكتسبوه من معارف ومهارات مكنتهم من مسايرة التطور التكنولوجي في سوق العمل الإعلامي، مضيفة: الكلية أقرت لائحة جديدة تستهدف سد الفجوة بين النظرية والتطبيق في مجال الإعلام، وتضمن تأهيل الطلاب معرفيًا ومهنيًا وتدريبهم علي أحدث التقنيات في مجال الإعلام والصحافة الرقمية.
 
من جانبه، تطرق الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، إلى مناقشة الطلاب في المحتوي المرئي، والمصادر التي اعتمد عليها الطلاب في تنفيذ القصص الصحفية، مشيدًا بالجهد المبذول في كل مراحل الإنتاج سواء على مستوي الكتابة أو التصوير أو المونتاج أو الجرافيك.  
 
أشاد علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، بأفكار المشروعات وتنوعها، وزاويا المعالجة الصحفية للموضوعات المختلفة التي تضمنتها المواقع الإلكترونية، موجهًا بعض النصائح العملية للطلاب المرتبطة بمهارات صياغة العناوين الصحفية.
 
وناقش علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، الطلاب في تقنيات السرد البصري، وآليات توظيفها في كل موقع إلكتروني على حدة، مشيدًا باعتماد بعض الطلاب على الكروس ميديا في تقديم المحتوي، إلى جانب فنون آخري كالإنفو جراف والفيديو جراف، وقدم عدة نصائح للطلاب مرتبطة بالسرد البصري وتوظيفه في المواقع الإلكترونية.
 
وأكد عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، أن مشروعات الطلاب تقترب لمستوي المحترفين في سوق العمل، مقدمًا للطلاب بعض النصائح المرتبطة بالكتابة والتحرير للمواقع الإلكترونية، وفلسفة صناعة القصص الصحفية.
 
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