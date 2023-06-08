الأعلى للدراسات العليا يوافق على إنشاء وحدة علاقات دولية بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث لشهر يونيو 2023 برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلس وافق فى جلسته على إنشاء مكتب العلاقات الدولية ومكتب الابتكار البحثى ومكتب التصنيف الدولى ومكتب النشر بجامعة المنوفية، مؤكدا على أهمية هذه الوحدات وما تقدمه من خدمات هامة لوضع جامعة المنوفية فى مكانتها اللائقة على الساحة العالمية، والمساهمة بشكل قوى فى النهوض بالبحث العلمى بالجامعة وربطه بقضايا المجتمع المختلفة، وتنظيم العمل بين الجامعة والجامعات الدولية، والمساهمة أيضا فى رفع تقدم الجامعة فى التصنيفات العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجلسة ناقشت دعم وتطوير سبل زيادة أعداد الوافدين فى قطاع الدراسات العليا فى الجامعات تنفيذا للتوجهات الرئاسية لزيادة أعداد الوافدين ضمن مبادرة إدرس فى مصر، واقترح المجلس عقد ورشة عمل لقطاع الدراسات العليا ومنسقى وحدات الوافدين بالجامعات خلال شهر يوليو القادم لتطوير المنظومة على كافة المستويات، كما تم خلال الجلسة مناقشة سبل تطوير بنك المعرفة فى المجلات المحلية وكيفية تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانيات بنك المعرفة.

كما استعرض المجلس مقترح المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بشأن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ومناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بمسابقة MOSAIC والخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية وتعميمها لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر وذلك لاعتماد المسابقة وأدوات قياسها كتصنيف للجامعات والمراكز البحثية فى الابتكار وربطها بالصناعة داخل مصر وخارجها.